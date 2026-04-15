Большинство нижегородцев планирует отдыхать в России на майские праздники

Зарубежные направления выбрал каждый пятый путешественник из Нижегородской области. Нижегородцы на майские поедут в Белоруссию, Армению, Турцию и Грузию. Ночь в зарубежном отеле обойдётся в среднем в 9 800 рублей, что на 3% ниже, чем в прошлом году.