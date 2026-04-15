Большинство нижегородцев планирует отдыхать в России на майские праздники

Жители региона выбирают как крупные туристические центры, так и курорты.

Источник: Нижегородская правда

Большая часть туристов из Нижегородской области на майские праздники запланировала путешествия по России. На них приходится 81% бронирований отелей. Об этом сайту pravda-nn.ru рассказали представители сервиса Островок.

В топ-5 самых популярных городов, куда нижегородцы готовятся отправиться на майские праздники вошли Санкт-Петербург, Казань, Москва, Сочи и Сириус.

Свыше половины нижегородских туристов отправятся в путешествие на майские парами без детей. 24% возьмут детей в путешествие, ещё 17% предпочитают ездить в одиночестве, взрослой компанией поедут отдыхать 6%.

Путешествуя по России, туристы из Нижегородской области чаще всего выбирают отели без звезд. Ночь в отеле на майские праздники в среднем обойдётся в 6 500 рублей, что на 5% выше, чем годом ранее.

Зарубежные направления выбрал каждый пятый путешественник из Нижегородской области. Нижегородцы на майские поедут в Белоруссию, Армению, Турцию и Грузию. Ночь в зарубежном отеле обойдётся в среднем в 9 800 рублей, что на 3% ниже, чем в прошлом году.