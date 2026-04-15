Мастер из Златоуста изготовил гитару из столетнего шкафа прабабушки

Златоуст славится мастерами, и каждый из них — особенный. Семен Ёлкин, к примеру, уже 15 лет изготавливает гитары. Инструменты нашего земляка высоко ценятся по России и за рубежом. О своем творчестве Семен рассказал журналистам медиахолдинга «Первый областной».