Три системы диагностики закупят для Центра ядерной медицины в Нижнем Новгороде

Нижегородская область законтрактовала поставку трех единиц «тяжелого» медицинского оборудования для создаваемого регионального Центра ядерной медицины. По информации пресс-службы областного правительства, речь идет о двух системах ПЭТ/КТ и одной установке ОФЭКТ/КТ.
Эти аппараты позволят врачам видеть не только форму органов, но и их метаболическую активность. Закупка оборудования ведется по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Как подчеркнул губернатор Глеб Никитин, создание собственного центра критически важно для города и региона, так как две установки ПЭТ/КТ обеспечат до 12 тысяч исследований в год. Это позволит полностью закрыть внутреннюю очередь на подобные процедуры и принимать ежегодно несколько тысяч пациентов из соседних субъектов Приволжья.
По словам директора регионального клинического онкодиспансера Сергея Гамаюнова, ПЭТ/КТ считается «золотым стандартом» в поиске первичных опухолей и метастазов, а также незаменим при оценке результатов химиотерапии. Система ОФЭКТ/КТ тоже имеет свои преимущества: она эффективнее при исследовании кровотока, состояния костей, патологий мозга и щитовидной железы.
Кстати, в онкодиспансере уже работает одна установка ОФЭКТ/КТ, но пока ее используют только для пациентов с онкологией. Новый аппарат, который закупает регион, позволит кратно расширить круг тех, кому доступна такая диагностика. Благодаря этому общее число исследований ОФЭКТ/КТ в области превысит 14 тысяч в год.
Согласно графикам поставок, оборудование будет вводиться в строй в разные сроки. Первой в эксплуатацию введут систему ОФЭКТ/КТ — это произойдет до конца 2026 года в подготовленном спецпомещении. Запуск комплексов ПЭТ/КТ намечен на 2028 год, так как их работа требует больших подготовительных работ: строительства защищенного «бункера» и установки циклотрона для производства собственных радиофармпрепаратов.
Председатель комитета Заксобрания по соцвопросам Наталья Смотракова отметила, что заключение этих контрактов — стратегический шаг, благодаря которому нижегородцам больше не придется тратить время на поездки в другие города ради обследований.
Отметим, что реализация этого проекта станет центральной частью проекта «Город здоровья», где помимо диагностики планируется возведение нового хирургического корпуса, модернизация больницы имени Семашко и открытие пансионатов для длительного пребывания пациентов и их близких. Замгубернатора Андрей Чечерин добавил, что главная цель «Города здоровья» — оказывать максимально комплексную помощь. Если во время подготовки к операции или в ходе вмешательства у человека найдут сопутствующие патологии, их не оставят без внимания и не заставят ждать лечения еще какое-то время. Именно для этого и нужен новый хирургический корпус с многопрофильным стационаром.