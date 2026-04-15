Гуцан припомнил Волгограду построенный вместо ФОКа алкомаркет

Генпрокурор Александр Гуцан выступил 15 апреля в Совете Федерации. В своей речи он упомянул о скандальном случае в Волгограде, где на территории, выделенной под строительство ФОКа был возведен алкомаркет.
Участок на улице Хользунова компания «Рента Вектор» получила по упрощенной форме без торгов, поскольку предполагалось строительство социально значимого объекта. Позже коммерсанты выкупили землю у города за 795 тысяч рублей. А пару месяцев спустя перепродали аффилированному ИП за 72 млн.
Только после того, как алкомаркет начал работать, на скандальную ситуацию обратили внимание. Прокуратура обратилась с иском в суд и добилась возвращения участка в собственность города.
Суд признал сделку ничтожной, а постройку — самовольной. Застройщика обязали не только вернуть землю, но и построить на ней ФОК или снести магазин.
В своем выступлении Гуцан отметил, что всего в ходе прокурорской проверки в стране выявлено 15 тысяч нарушений в сфере спорта, в том числе, факты незаконной передачи спортивной инфраструктуры под торговые и развлекательные цели, сообщает v102.ru.
И в качестве примера привел Волгоград.
Александр Гуцан побывал в городе-герое в декабре 2025 года.