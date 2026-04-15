Кассационный суд обязал «КНП» очистить загрязнённые нефтью земли у Енисея

Кассационный суд подтвердил: АО «КНП» обязано очистить загрязнённые нефтепродуктами земли у Енисея. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Многолетняя работа нефтебазы в районе Октябрьского моста в Красноярске привела к тому, что нефтепродукты просочились в почву на территории самой базы и соседних участков, а также стали источником масляных пятен на Енисее.
В 2021 году по иску прокуратуры компания провела исследования трёх участков бывшей нефтебазы — было накоплено 2,6 тысячи тонн загрязнений. Суд обязал предприятие очистить свою территорию. В 2024 году проект реабилитации 21 гектара прошёл госэкспертизу.
На данный момент проложено более 450 метров дренажных труб на береговой полосе, установлены две канализационно-насосные станции, смонтированы локальные очистные сооружения, создана инженерная защита Енисея. В 2026 году планируется внести биопрепарат для поглощения нефти — затраты превысят 180 миллионов рублей.
Однако дополнительная проверка показала, что нефть просочилась и на соседние участки — возле гипермаркета «Окей» и речного порта. Площадь загрязнения там превышает 2,4 гектара. Прокуратура подала новый иск, и суд обязал компанию ликвидировать загрязнение и на этих землях.
АО «КНП» попыталось обжаловать решение, заявив о непричастности к загрязнению и невозможности его ликвидации. Но кассационная инстанция назвала эти доводы пустыми отговорками и оставила решение в силе. Для компании продолжается отсчёт пятилетнего срока на наведение порядка.
Прокурор края держит вопрос на личном контроле до полного исполнения судебного акта.
