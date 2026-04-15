«Тхэквондо, забеги и гимнастика»: калининградцев приглашают на бесплатные тренировки на свежем воздухе

Спортивные мероприятия будут организовывать по выходным.

Калининградцев приглашают на бесплатные тренировки на свежем воздухе. Спортивные мероприятия будут проходить по выходным. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

Тренировки и мастер-классы будут проводить в парках, на открытых спортивных площадках и городских пространствах под руководством профессиональных инструкторов.

Программа «Спортивные выходные».

Открытые занятия по тхэквондо.

Место: спортплощадка на улице Хмельницкого; Дата и время: каждую субботу с 16:00 до 17:00; Предварительная запись по телефону 8 911 490 27 21.

Открытые занятия по тхэквондо.

Место: спортплощадка на Осенней, 6; Дата и время: каждую субботу с 17:00 до 18:30; Предварительная запись по телефону 8 909 797 11 26.

Занятия на самокатах (от семи лет).

Место: скейт-парк под мостом на Московском проспекте, ориентир — дом № 76; Дата и время: каждое воскресенье с 14:00 до 15:30 (19.04−28.06); Предварительная запись не требуется. Связаться с тренером можно по телефону 8 952 057 12 05.

Занятия на скейтбордах (от семи лет).

Место: скейт-парк под мостом на Московском проспекте, ориентир — дом № 76; Дата и время: каждое воскресенье с 16:00 до 17:30 (19.04−28.06); Предварительная запись не требуется. Связаться с тренером можно по телефону 8 952 057 12 05.

Занятия на роликовых коньках (от семи лет).

Место: «Ростех Арена», помещение Федерации роллер спорта; Дата и время: каждое воскресенье с 18:00 до 19:30 (19.04−28.06); Предварительная запись не требуется. Связаться с тренером можно по телефону 8 952 057 12 05.

Беговая тренировка на дистанции.

Место: Верхнее озеро, ориентир — скейт-площадка; Дата и время: каждое воскресенье с 9:00 (12.04 — 29.06); Предварительная запись не требуется. Связаться с тренером можно по телефону 8 921 269 34 75.

Легкоатлетические забеги.

Место: Нижнее озеро; Дата и время: каждую субботу с 9:00 (12.04 — 23.06); Предварительная запись не требуется. Связаться с тренером можно по телефону 8 952 112 91 74.

Легкоатлетические пробежки (от 18 лет).

Место: школа № 19, Менделеева, 1; Дата и время: каждое воскресенье с 9:00 (13.04 — 29.06); Предварительная запись не требуется. Связаться с тренером можно по телефону 8 911 470 46 04.

Диск-гольф марафон (от 18 лет).

Место: «Ростех Арена», спортпарк; Дата и время: 19 апреля с 11:00 до 16:00; Предварительная запись не требуется. Связаться с тренером можно по телефону 8 906 239 00 58.

Мастер-класс по эстетической гимнастике (от трёх до десяти лет).

Место: парк «Юность» и Верхнее озеро; Дата и время: 26 апреля, в парке — с 11:00 до 12:30, на озере — 11:30−12:35; Предварительная запись не требуется. Связаться с тренером можно по телефону 8 911 451 57 39.

0+