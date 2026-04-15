«Тхэквондо, забеги и гимнастика»: калининградцев приглашают на бесплатные тренировки на свежем воздухе

Калининградцев приглашают на бесплатные тренировки на свежем воздухе. Спортивные мероприятия будут проходить по выходным. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.
Тренировки и мастер-классы будут проводить в парках, на открытых спортивных площадках и городских пространствах под руководством профессиональных инструкторов.
Программа «Спортивные выходные».
Открытые занятия по тхэквондо.
Место: спортплощадка на улице Хмельницкого; Дата и время: каждую субботу с 16:00 до 17:00; Предварительная запись по телефону 8 911 490 27 21.
Открытые занятия по тхэквондо.
Место: спортплощадка на Осенней, 6; Дата и время: каждую субботу с 17:00 до 18:30; Предварительная запись по телефону 8 909 797 11 26.
Занятия на самокатах (от семи лет).
Место: скейт-парк под мостом на Московском проспекте, ориентир — дом № 76; Дата и время: каждое воскресенье с 14:00 до 15:30 (19.04−28.06); Предварительная запись не требуется. Связаться с тренером можно по телефону 8 952 057 12 05.
Занятия на скейтбордах (от семи лет).
Место: скейт-парк под мостом на Московском проспекте, ориентир — дом № 76; Дата и время: каждое воскресенье с 16:00 до 17:30 (19.04−28.06); Предварительная запись не требуется. Связаться с тренером можно по телефону 8 952 057 12 05.
Занятия на роликовых коньках (от семи лет).
Место: «Ростех Арена», помещение Федерации роллер спорта; Дата и время: каждое воскресенье с 18:00 до 19:30 (19.04−28.06); Предварительная запись не требуется. Связаться с тренером можно по телефону 8 952 057 12 05.
Беговая тренировка на дистанции.
Место: Верхнее озеро, ориентир — скейт-площадка; Дата и время: каждое воскресенье с 9:00 (12.04 — 29.06); Предварительная запись не требуется. Связаться с тренером можно по телефону 8 921 269 34 75.
Легкоатлетические забеги.
Место: Нижнее озеро; Дата и время: каждую субботу с 9:00 (12.04 — 23.06); Предварительная запись не требуется. Связаться с тренером можно по телефону 8 952 112 91 74.
Легкоатлетические пробежки (от 18 лет).
Место: школа № 19, Менделеева, 1; Дата и время: каждое воскресенье с 9:00 (13.04 — 29.06); Предварительная запись не требуется. Связаться с тренером можно по телефону 8 911 470 46 04.
Диск-гольф марафон (от 18 лет).
Место: «Ростех Арена», спортпарк; Дата и время: 19 апреля с 11:00 до 16:00; Предварительная запись не требуется. Связаться с тренером можно по телефону 8 906 239 00 58.
Мастер-класс по эстетической гимнастике (от трёх до десяти лет).
Место: парк «Юность» и Верхнее озеро; Дата и время: 26 апреля, в парке — с 11:00 до 12:30, на озере — 11:30−12:35; Предварительная запись не требуется. Связаться с тренером можно по телефону 8 911 451 57 39.
0+