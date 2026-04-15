Британия поставит Киеву 120 тысяч беспилотников в 2026 году

Великобритания передаст Украине 120 тыс. беспилотников в 2026 году. Об этом заявило британское министерство обороны перед встречей «Рамштайн» в Берлине.

Источник: AP 2024

«Великобритания объявляет о крупнейшей в истории поставке беспилотных летательных аппаратов Украине, в этом году… будет поставлено не менее 120 тыс. БПЛА», — говорится в заявлении ведомства.

Лондон поставит Киеву тысячи дронов дальнего радиуса действия, разведывательных, логистических и морских. Большинство из них произведут британские компании Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.

Уточняется, что поставки новой партии уже начались в этом месяце. Кроме того, Британия передаст Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее издание «СТРАНА.ua» писало, что Украина и Германия согласовали новый оборонный пакет на €4 млрд.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
