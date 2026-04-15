Британия поставит Киеву 120 тысяч беспилотников в 2026 году

«Великобритания объявляет о крупнейшей в истории поставке беспилотных летательных аппаратов Украине, в этом году… будет поставлено не менее 120 тыс. БПЛА», — говорится в заявлении ведомства.
Лондон поставит Киеву тысячи дронов дальнего радиуса действия, разведывательных, логистических и морских. Большинство из них произведут британские компании Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.
Уточняется, что поставки новой партии уже начались в этом месяце. Кроме того, Британия передаст Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов.
