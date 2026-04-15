В Крыму готовятся к предстоящему летнему курортному сезону. По словам председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, к открытию планируется подготовить 350 пляжей.
Заседание Правительственной комиссии, посвященное развитию туризма, прошло под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. В ходе встречи обсуждались планы по организации летнего туристического сезона в 2026 году. С начала года в Крыму уже отдохнули 564 тысячи туристов. К предстоящему курортному сезону для туристов в регионе подготовят 1 112 гостиниц, откроют 360 пляжей и разработают 486 туристических маршрутов.
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.