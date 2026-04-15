В предстоящем курортном сезоне в Крыму будут открыты 360 пляжей

Заседание Правительственной комиссии, посвященное развитию туризма, прошло под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. В ходе встречи обсуждались планы по организации летнего туристического сезона в 2026 году. С начала года в Крыму уже отдохнули 564 тысячи туристов. К предстоящему курортному сезону для туристов в регионе подготовят 1 112 гостиниц, откроют 360 пляжей и разработают 486 туристических маршрутов.