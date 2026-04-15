Красноярский хор в Донецке

Гости из Красноярска познакомились с одной из самых трагических страниц истории Донбасса, узнали о героическом подвиге девушек-подпольщиц, которые, ценой своей жизни, из фашистского фильтрационного лагеря ДУЛАГ-162, располагавшегося на месте нынешнего Центра славянской культуры, спасли 240 советских граждан.