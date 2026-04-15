Хабаровский предприниматель перевел мошенникам 18 млн рублей

В Хабаровске бизнесмен продал авто и влез в долги ради лжеинвестиций.

В Хабаровске 56-летний предприниматель из Краснофлотского района перевел аферистам около 18 миллионов рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным УМВД России по г. Хабаровску, с января по апрель 2026 года мужчина переводил деньги на счета злоумышленников. Ему позвонил неизвестный и предложил заработок на виртуальной бирже. Потерпевший скачал приложения и пополнял «инвестиционный счет», переводя средства на банковские карты физических лиц.

Когда собственные деньги закончились, предприниматель продал принадлежащий ему автомобиль, оформил банковский кредит и занял крупные суммы у родственников и знакомых. После попытки вернуть вложенные средства мнимые брокеры прекратили общение и заблокировали все каналы связи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Почта: red.habkp@phkp.ru