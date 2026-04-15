Хабаровский предприниматель перевел мошенникам 18 млн рублей

По данным УМВД России по г. Хабаровску, с января по апрель 2026 года мужчина переводил деньги на счета злоумышленников. Ему позвонил неизвестный и предложил заработок на виртуальной бирже. Потерпевший скачал приложения и пополнял «инвестиционный счет», переводя средства на банковские карты физических лиц.