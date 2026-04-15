Мобильный интернет снова пропал в Нижнем Новгороде 15 апреля

Интернет снова пропал в Нижнем Новгороде 15 апреля. Нижегородцы продолжают жаловаться в соцсетях.
Мобильного интернета нет практически во всем городе уже несколько дней. Периодически его работа восстанавливается в разных районах Нижнего Новгорода, например вчера жители центра города, от площади Сенной до Минина, по Большой Печёрской, также есть в районе площади Горького, но позже появились сообщения о проблемах с сетью.
Сегодня, 15 апреля, местные жители продолжают жаловаться на отсутствие интернета мэру города Юрию Шалабаеву в соцсетях.
«Включите интернет, в рабочее время, днем, нужно работать», — пишет один из пользователей.
Также нижегородцы отметили, что интернет отключают в городе уже третий раз за неделю. Сбои происходят в основном утром.
Ранее массовый сбой в работе мобильного интернета произошел и 13 апреля.