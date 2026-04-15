Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мобильный интернет снова пропал в Нижнем Новгороде 15 апреля

Нижегородцы уже несколько дней жалуются на проблемы со связью в соцсетях.

Интернет снова пропал в Нижнем Новгороде 15 апреля. Нижегородцы продолжают жаловаться в соцсетях.

Мобильного интернета нет практически во всем городе уже несколько дней. Периодически его работа восстанавливается в разных районах Нижнего Новгорода, например вчера жители центра города, от площади Сенной до Минина, по Большой Печёрской, также есть в районе площади Горького, но позже появились сообщения о проблемах с сетью.

Сегодня, 15 апреля, местные жители продолжают жаловаться на отсутствие интернета мэру города Юрию Шалабаеву в соцсетях.

«Включите интернет, в рабочее время, днем, нужно работать», — пишет один из пользователей.

Также нижегородцы отметили, что интернет отключают в городе уже третий раз за неделю. Сбои происходят в основном утром.

Ранее массовый сбой в работе мобильного интернета произошел и 13 апреля.