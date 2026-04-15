В этом году в крае планируют заменить 96 лифтов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Замена 96 лифтов будет произведена в 39 домах в крае.
Новые лифты оснащены светодиодным долговечным освещением, зеркалами, металлическими поручнями, системой безопасности. В течение года лифтовое оборудование установят в домах Красноярска, Норильска, Лесосибирска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска и Кодинска. Кроме того, специалисты заменят систему газоснабжения в 77 домах. В ходе ремонта газоснабжения полностью меняют всё оборудование: трубы, запорную арматуру, шланги подключения к плитам. Каждую квартиру оснащают датчиком контроля загазованности, который отключает подачу газа при обнаружения утечки. В этом году работу проведут в многоквартирных домах Красноярска и Зеленогорска. С начала реализации программы капитального ремонта в 2014 году газовое оборудование заменили в 774 домах края, установили 4564 лифта. Все эти виды работ являются приоритетными в рамках программы капремонта многоквартирных домов, отмечает Минстрой края.
При капремонте в многоквартирных домах обновляют крыши, инженерные системы водоотведения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, системы электроснабжения, ремонтируют подвалы, фасады, меняют лифтовое и газовое оборудование. В 2026 году ремонт пройдёт в более 700 многоквартирных домах края.