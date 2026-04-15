Нижегородка оплатила долг по алиментам на 3 млн после лишения свободы

Жительница Сосновского района погасила долг по алиментам в три миллиона рублей после лишения свободы. Об этом рассказали в управлении службы судебных приставов по Нижегородской области.
Женщина не воспитывала двух сыновей и нигде не работала, поэтому ее лишили родительских прав. Ее обязали платить алименты, но гражданка этого не делала.
Жительницу Нижегородской области несколько раз привлекали к административной ответственности, после чего было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил ее к восьми месяцам исправительных работ, но женщина нарушала порядок отбывания наказания и отправилась в колонию-поселение.
После освобождения нижегородка одумалась и погасила долги перед детьми.
