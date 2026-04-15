Госдума одобрила расширение сети межрегиональных маршрутов перевозок

Проблема, по его словам, возникает, если регион, в котором расположен начальный и конечный остановочные пункты, не входит в число субъектов со смежными межрегиональными маршрутами регулярных перевозок. В таком случае он, по сути, не может полностью контролировать весь маршрут, его изменение или отмену. Дело в том, что в таком случае организация таких перевозок устанавливается и изменяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по предложению перевозчиков. «И если перевозчики посчитают это направление для себя невыгодным — например, из-за малой населенности территории по маршруту следования и, соответственно, малого пассажиропотока, и не подадут заявку, люди останутся без регулярного транспортного обслуживания», — резюмировал депутат.