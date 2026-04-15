Госдума одобрила расширение сети межрегиональных маршрутов перевозок

В России расширят список регионов, которые получат право организации смежных межрегиональных маршрутов регулярных автоперевозок пассажиров и багажа. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.
В перечень войдут межрегиональные маршруты в границах Ингушетии и Северной Осетии, Мордовии и Пензенской области, Астраханской области и Калмыкии, Нижегородской области и Мордовии, Марий Эл и Кировской области, Марий Эл и Чувашии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
Как пояснил первый зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, такое решение повысит мобильность жителей этих регионов, решит проблему транспортного обслуживания населения между муниципальными образованиями.
«Представьте себе ситуацию — человеку надо доехать на работу или учебу на обычном городском автобусе или троллейбусе в другой населенный пункт в рамках своего региона, — предложил он. — И часть его пути пролегает через соседний регион, потому что альтернативной дороги, которая пролегала бы только по территории одного субъекта, просто нет».
Проблема, по его словам, возникает, если регион, в котором расположен начальный и конечный остановочные пункты, не входит в число субъектов со смежными межрегиональными маршрутами регулярных перевозок. В таком случае он, по сути, не может полностью контролировать весь маршрут, его изменение или отмену. Дело в том, что в таком случае организация таких перевозок устанавливается и изменяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по предложению перевозчиков. «И если перевозчики посчитают это направление для себя невыгодным — например, из-за малой населенности территории по маршруту следования и, соответственно, малого пассажиропотока, и не подадут заявку, люди останутся без регулярного транспортного обслуживания», — резюмировал депутат.
Инициатором законопроекта выступил парламент Кабардино-Балкарской Республики — региона, который непосредственно столкнулся с такой ситуацией.