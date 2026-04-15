Оксана Орачева: «Расстояние до Москвы не должно становиться препятствием для хорошего проекта»

Найти финансирование для реализации социальных проектов в регионах и малых городах — непростая задача. Одной из организаций, активно поддерживающих подобные инициативы, является «Фонд Потанина». О том, как получить грант и чем фонд может помочь в реализации социальных проектов, в беседе с редакцией сайта pravda-nn.ru рассказала генеральный директор «Благотворительного фонда Владимира Потанина» Оксана Орачева.
Сложности финансирования.
— Оксана, ситуация в стране вносит свои коррективы в работу всех благотворительных фондов. Как изменились ваши приоритеты в связи с этим?
— Экономика всегда оказывает существенное влияние на работу некоммерческих организаций. С одной стороны, в сложных условиях растёт спрос на поддержку. С другой — становится сложнее собирать средства под эту поддержку, то есть увеличивается разрыв между спросом и тем, что мы реально можем предложить.
Для нашего фонда ситуация в чем-то схожа, а в чем-то отличается. Мы видим, что запрос на финансирование растёт. И для нас особенно важно сохранить так называемую «покупательную способность» предоставляемой помощи. Поэтому в начале конкурсного сезона мы увеличили размеры грантов, чтобы победители могли реализовать свои проекты в полном объёме с учётом инфляции, роста цен и изменений в линейке продуктов. В этом сезоне грантовый фонд, который распределяет фонд, превысил 2 млрд рублей. Это на треть больше, чем в прошлом. Такую возможность нам даёт целевой капитал. Это как раз то, что отличает нашу ситуацию от многих других НКО. Благодаря целевому капиталу и доходам, которые мы уже получили в предыдущие периоды, мы можем прогнозировать и наращивать объёмы расходов так, чтобы не сокращать поддержку, а даже её расширять.
— Как руководитель фонда вы много внимания уделяете работе с регионами. Что сегодня главное в работе с отдалёнными городами, такими как Арзамас или Саров, что сейчас активно с вами сотрудничают?
— Для меня лично Арзамас и Саров не настолько отдалённые города, но если говорить в целом, то здесь несколько ключевых аспектов.
Во-первых, важно, чтобы не происходило «самоисключения» людей и проектов из-за субъективных причин. Поэтому мы проводим информационные кампании, предлагаем консультации, помогаем подавать заявки и затем оказываем экспертную и коммуникационную поддержку тем, кто реализует грантовые проекты. Это очень важное условие: мы уверены, что интересные инициативы есть по всей стране, и важно их вовремя поддержать.
Во-вторых, мы учитываем, что удалённость всегда накладывает свои ограничения, и особенно важно это помнить при планировании событий. Если мы говорим об очном участии, мы должны внимательнее продумывать логистику и создавать такие условия, чтобы разные города и территории были полностью включены в жизнь Фонда. Расстояние до областного центра или Москвы не должно становиться препятствием для того, чтобы хороший проект мог получить ресурсы.
— Расскажите, пожалуйста, про недавно прошедший в регионе Арзамас‑форум. Какие вопросы стали, на ваш взгляд, самыми важными? И каковы, в целом, итоги форума в этом году?
— Я уверена, что такие форумы очень нужны. Они позволяют по-другому взглянуть на то, что мы делаем, особенно когда площадка находится не в региональной столице. Важным показался междисциплинарный характер мероприятия — возможность обменяться опытом, когда культура рассматривается как единое целое, а не раздроблена по отраслям: «театр», «музей», «кино» и так далее. Такие форматы помогают выйти за рамки привычных дискуссий и увидеть новые решения там, где проблемы традиционно решаются только внутри одной сферы. Мне кажется, именно этот момент и был ключевым: подумать о культуре комплексно. В рамках нашей сессии мы как раз обсуждали, насколько культура — музей и театр — может быть единым целым.
Нарастить поддержку.
— Во время экономической нестабильности многие фонды и программы сворачивают свою работу. Как вам удаётся не снижать обороты?
— Как я уже говорила, у нас есть финансовый ресурс, который позволяет долгосрочно планировать деятельность. Это целевой капитал. Он даёт возможность смотреть на несколько лет вперёд, планировать ресурсы, не сокращая, а именно наращивая поддержку. Благодаря высоким ставкам последние пару лет у всех, кто работает с целевыми капиталами, были благоприятные условия по доходам от депозитов. Это также помогают накопить достаточный ресурс для обеспечения расходов в последующие периоды.
— У вашего фонда много направлений работы. Какие на сегодняшний день наиболее перспективные?
— Говорить о «главном» направлении всегда непросто. Мне хотелось бы отметить скорее не одно отдельное направление, а междисциплинарную синергию. Сейчас особенно перспективны проекты, где пересекаются разные области — культура и социальная сфера, образование и спорт, наука и городская среда. Такие проекты получают более широкое распространение, а также становятся основой для партнёрств и в итоге дают наибольший социальный эффект.
— На какие конкурсы подаётся рекордное количество заявок? И каких больше коллективных или от индивидуальных соискателей?
— Если смотреть на общую картину, наибольшее количество заявок традиционно приходит на конкурсы, ориентированные на широкие профессиональные сообщества. В нашем случае это, прежде всего, стипендиальный конкурс — в этом году количество заявок выросло на треть. А также конкурсы — «Музей 4.0», направленный на поддержку самых разных музейных проектов, и «Спорт для всех», в котором спорт рассматривается как социокультурный феномен.
При этом интерес конкурсам, поддерживающим более специализированные направления — например, работу с индустриальным наследием или партнёрства музеев с креативными индустриями — тоже постепенно растёт. Это показывает, что заявители все чаще выходят на новый уровень проектного мышления: они готовы работать с более сложными темами, требующими в том числе и долгосрочных партнёрств.
Что касается портрета заявителя, то здесь важно понимать, что большинство наших конкурсов направлено на поддержку проектов организаций и несмотря на то, что у каждого проекта есть автор, за реализацией идеи, как правило, стоит большая команда. Возможности для личных инициатив тоже есть — это, прежде всего, конкурс «Практики личной филантропии и альтруизма». В нем участвуют победители наших программ всех лет и реализуют свой индивидуальные социально значимые проекты. Также есть специальная номинация в конкурсе «Профессиональное развитие», в рамках которой можно получить поддержку на обучение и расширение собственных компетенций.
Проекты по-нижегородски.
— Фонд серьёзно работает с нашим регионом, и в чем-то регион даже становился лидером и пилотной площадкой. Какие проекты Нижегородской области за последнее время были поддержаны фондом?
— За последние шесть лет Фонд направил на поддержку инициатив в регионе более 160 миллионов рублей. Одним из наших ключевых направлений остаётся развитие высшего образования. Особенно приятно, что университет Лобачевского уже пять лет подряд входит в число участников Стипендиальной программы Фонда, а в этом году к ней впервые присоединился Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина. В конкурсном сезоне 2025/26 гранты Фонда получили пять преподавателей из Нижегородских вузов и 14 студентов стали нашими стипендиатами — они будут получать стипендию в размере 30 тыс. рублей ежемесячно.
При этом наше сотрудничество с нижегородскими вузами не ограничивается стипендиальной программой. В рамках музейного направления коллеги из Университета Лобачевского реализовали проект «Диктатура металла», который через археологические коллекции раскрывает историю и технологии обработки металла. На популяризацию науки также был направлен и проект Нижегородского планетария имени Г. М. Гречко, который в период реконструкции здания реализовал мобильный лекторий и серию мастер-классов для школьников во всех районах города (наш грант — 2,6 млн рублей).
В целом стоит отметить, что нижегородские музейные организации работают с действительно важными и актуальными темами, предлагая современные и содержательные форматы взаимодействия с аудиторией. Например, проект «Улица-музей» фонда «Земля нижегородская» (наш грант — около 3,5 млн рублей) переосмыслил пространство улицы Кожевенной, превратив её в открытую музейную среду и подчеркнув ее архитектурное и историческое значение.
Инициатива «Не принято говорить…» библиотечной системы Приокского района (грант — более 3 млн рублей) обращалась к теме ментального здоровья, используя историю психиатрической больницы П. П. Кащенко как основу для просветительской работы и снижения стигмы вокруг этих вопросов.
В этом конкурсом сезоне, результаты которого мы недавно объявили, нашу поддержку в размере почти 7 млн рублей получил проект «Музей цветов» Фонд «Культурная столица Поволжья». Он вошёл в список победителей конкурса «Креативный музей». Коллеги планируют реализовать большую выставочно-образовательную программу, посвящённую теме растений и цветов в культуре и искусстве.
На поддержку социально спортивных проектов в регионе за последние шесть лет мы направили более 27 млн рублей. В этом году поддержку получили три нижегородских проекта на общую сумму порядка 3,5 млн рублей. Многие — проекты в области инклюзии и повышения качества жизни. Например, создание центра «ПараПлан» в Дзержинске, внедрение VR-технологий для реабилитации людей с инвалидностью", проекты по адаптивному каратэ, спортивному ориентированию для детей с особенностями развития и другие.
— Как вы отслеживаете прогресс тех, кто получил поддержку фонда? И реально ли претендовать на неё не один раз?
— Нам важно быть в курсе того, что происходит у получателей нашей поддержки. Мы внимательно изучаем сайты победителей наших конкурсов, их публикации в социальных сетях, упоминания в СМИ. Эти материалы позволяют получить более полную и живую картину того, как реализуются проекты, выявлять типовые трудности, фиксировать лучшие практики. Особую ценность цифровой мониторинг приобретает после завершения нашего взаимодействия в рамках договора. Благодаря этой практике мы можем увидеть, как грантовая поддержка повлияла на организацию в долгосрочной перспективе и какие изменения действительно произошли.
Помимо работы в цифровой среде мы регулярно выезжаем на места, участвуем в ключевых событиях поддержанных проектов, проводим рабочие встречи, знакомимся с проектами на разных этапах воплощения. Личное общение позволяет оставаться в курсе важных событий и своевременно оказать необходимую поддержку — помочь преодолеть сложности или наоборот — подсветить успехи.
Претендовать на поддержку фонда не один раз реально, более того таких примеров довольно много. Но каждый раз это обусловлено не повторением уже сделанного, а качественным развитием проекта или разработкой новой перспективной идеи. Наблюдать долгосрочное развитие организации и принимать в нем непосредственное участие безусловно важно, но не менее важно видеть новых участников и расширять профессиональное сообщество.
— По каким критериям отбираются проекты, получающие гранты фонда?
— Говорить о критериях отбора как о некотором списке параметров не совсем корректно — это всегда комплексная экспертная работа, в которой учитывается совокупность факторов и контекст конкретного проекта.
При этом есть и довольно универсальные принципы. Прежде всего, это содержательная проработанность проекта: насколько чётко сформулирована идея, цели и ожидаемые результаты. Важна актуальность — соответствие проекта текущим вызовам в профессиональной сфере.
Также значимым фактором является потенциал проекта к развитию и масштабированию — возможность его тиражирования или долгосрочного эффекта. И, конечно, важна ценностная составляющая: проекты должны не только решать конкретные задачи, но и вносить вклад в более широкие социальные изменения.
— Помогают ли ваши специалисты «допилить» проект, если он или заявка оформлены неправильно, но специалисты сочли его перспективным?
— Решение о перспективности проекта принимают эксперты уже после того, как заявочная кампания окончена. Но нам безусловно важно, чтобы как можно больше талантливых команд смогли принять участие в конкурсах и попробовать получить поддержку на реализацию своих идей.
Поэтому мы всегда стараемся прояснять все вопросы, которые могут возникнуть на разных этапах подачи заявки — консультируем индивидуально, а также организуем серию вебинаров для заявителей. На них рассказываем о принципах конкурса, требованиях к сопроводительным документам, о том, как обосновать проект и его бюджет.
Также у каждого конкурса есть свой канал в социальных сетях, где публикуется образовательный контент по теме, инструкции по заполнению заявок, лучшие практики и интересные кейсы.
— Многие организации идеально вписываются в образ получателя грантов, но боятся, что не справятся с тем, как грамотно себя преподнести и не подают заявки. Помогают ли ваши специалисты в таких случаях, и что для этого нужно?
— Это понятное и очень человеческое опасение. Но для нас принципиально важно, чтобы в конкурсах могли участвовать сильные проекты, а не только те, кто умеет профессионально писать заявки. Поэтому мы стараемся сделать процедуру подачи заявки максимально доступной, а также консультируем заявителей на всех этапах.
Понятно, что хочется по возможности подготовиться заранее. В этом может помочь посещение наших форумов и конференций по всем направлениям деятельности фонда. На них собираются эксперты, а также авторы уже поддержанных проектов — это хорошая возможность для нетворкинга и погружения в тему.
Уже второй год мы проводим обучающий практикум «Проектный компас» в разных городах. В ходе него НКО и спортивные организации изучают специфику разработки социальных проектов.
16+