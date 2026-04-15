Оксана Орачева: «Расстояние до Москвы не должно становиться препятствием для хорошего проекта»

Для нашего фонда ситуация в чем-то схожа, а в чем-то отличается. Мы видим, что запрос на финансирование растёт. И для нас особенно важно сохранить так называемую «покупательную способность» предоставляемой помощи. Поэтому в начале конкурсного сезона мы увеличили размеры грантов, чтобы победители могли реализовать свои проекты в полном объёме с учётом инфляции, роста цен и изменений в линейке продуктов. В этом сезоне грантовый фонд, который распределяет фонд, превысил 2 млрд рублей. Это на треть больше, чем в прошлом. Такую возможность нам даёт целевой капитал. Это как раз то, что отличает нашу ситуацию от многих других НКО. Благодаря целевому капиталу и доходам, которые мы уже получили в предыдущие периоды, мы можем прогнозировать и наращивать объёмы расходов так, чтобы не сокращать поддержку, а даже её расширять.