Две постановки музыкального театра Ростова номинировали на «Золотую маску»

Две постановки музыкального театра из Ростова-на-Дону номинировали на «Золотую маску». Речь идет об опере Джузеппе Верди «Аида» и хореографической драме Леонида Клиничева «Тихий Дон. Мелехов», сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Обе постановки были представлены в сезоне 2024−2025 годов.
«Аида» опирается на историю и культуру Древнего Египта — от орнаментов до храмовой пластики, и сохраняет авторскимй замысел Верди.
«Тихий Дон. Мелехов» впервые представили на сцене в 2025 году, она была приурочена к 120-летию Михаила Шолохова. Спектакль показывает казачий быт, а также воспоминания и внутренне метания Григория Мелехова. Отличительные черты постановки — использование элементов балета, вокала, народных казачьих мотивов и абстрактной сценографии.
— Признание на федеральном уровне — результат общей системной работы по развитию культуры на Дону и лучшая инвестиция в будущее региона, которую невозможно измерить деньгами, — отметил губернатор Юрий Слюсарь.
Итоги премии объявят позже. Основная программа фестиваля продлится до 10 июня 2026 года. Церемонию вручения наград проведут в июне.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.