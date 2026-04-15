Беспрозванных рассказал о масштабных работах на теплосетях в Калининградской области

Масштабные работы на сетях ЖКХ проходят в Калининградской области, сообщил в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных.
В Калининграде предстоит отремонтировать 6 км теплосетей, закроют старую мазутную котельную.
Идет строительство новых котельных в Полесске, Багратионовске, Черняховске и Славске. Завершаются работы в Балтийске. В Советске в этом году заменят более 10 км изношенных сетей и обновят центральные теплопункты.
Кроме того, в Светлогорске начали реконструкцию местной тепловой станции — система работает с 1989 года, питает горячей водой 70 домов. Закончить реконструкцию должны к весне 2027-го без потерь для местных жителей в будущий осенне-зимний период.