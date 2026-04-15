Жители Пермского края смогут увидеть парад планет 18 апреля

Учёный Пермского политеха рассказал, как наблюдать парад четырёх планет.
В субботу 18 апреля жители Земли смогут увидеть компактный парад планет. Сатурн, Марс, Меркурий и Нептун выстроятся в узком секторе предрассветного неба. Три планеты — Сатурн, Марс и Меркурий — можно будет разглядеть без специальной оптики. Нептун из-за тусклости потребует телескопа.
Как объяснил эксперт ПНИПУ в области астрономии Евгений Бурмистров, планеты движутся примерно в одной плоскости — эклиптике. Когда несколько из них одновременно оказываются на ограниченном участке этой дуги, возникает иллюзия выравнивания, хотя на самом деле их разделяют миллионы километров.
18 апреля Меркурий, Марс и Нептун будут в созвездии Рыб, Сатурн — в созвездии Кита. Наиболее тесное сближение произойдёт 20 апреля около 13:00 по московскому времени.
Лучше всего начинать наблюдения 18 апреля примерно за 30 минут до восхода Солнца — около 04:47 по московскому времени. Планеты появятся низко над восточным горизонтом. 17 апреля наступит новолуние, поэтому свет Луны не помешает.
Учёный напомнил, что в древности парады планет считали предзнаменованиями, но их реальное гравитационное влияние на Землю ничтожно. Истинная ценность этих явлений — в уточнении моделей движения планет, калибровке телескопов и планировании гравитационных манёвров космических аппаратов.