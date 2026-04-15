Успеть до 15 июля: как и где подать заявление в детский сад в Краснодаре

С 15 апреля в краевой столице стартовал прием документов для зачисления детей в дошкольные учреждения. Подать заявление родители могут до 15 июля включительно, сообщил мээр Краснодара Евгений Наумов.
Как подать документы
Процедура организована максимально просто. Родители могут выбрать один из двух способов:
1. Лично через любой филиал МФЦ города.
2. Дистанционно через региональный портал Госуслуг.
Для подачи заявления на комиссию по комплектованию округа потребуются:
— паспорт родителя (заявителя);
— свидетельство о рождении ребенка;
— документы, подтверждающие право на льготу (если есть).
Если ребенку требуется место в логопедической или иной специализированной группе, необходимо приложить заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Для детей с аллергией обязательна справка от врача-аллерголога.
Масштабы зачисления
К 1 сентября городские детские сады планируют принять около 15 тысяч новых воспитанников.
«Мы постоянно работаем над тем, чтобы у каждого ребёнка было место в детском саду рядом с домом. С начала года открыли уже три новых учреждения в густонаселённых микрорайонах города», — написал в соцсетях Евгений Наумов.
Всего в кубанской столице сегодня работают 190 дошкольных учреждений.
Кто имеет приоритет
В первую очередь места будут распределяться между льготными категориями граждан. К ним относятся:
— дети участников СВО;
— дети педагогов и медицинских работников;
— дети сотрудников правоохранительных органов;
— малыши из многодетных семей.
По всем вопросам можно обращаться в департамент образования по телефонам: