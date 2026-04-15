Успеть до 15 июля: как и где подать заявление в детский сад в Краснодаре

Прием документов в детские сады стартовал в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

С 15 апреля в краевой столице стартовал прием документов для зачисления детей в дошкольные учреждения. Подать заявление родители могут до 15 июля включительно, сообщил мээр Краснодара Евгений Наумов.

Как подать документы

Процедура организована максимально просто. Родители могут выбрать один из двух способов:

1. Лично через любой филиал МФЦ города.

2. Дистанционно через региональный портал Госуслуг.

Для подачи заявления на комиссию по комплектованию округа потребуются:

— паспорт родителя (заявителя);

— свидетельство о рождении ребенка;

— документы, подтверждающие право на льготу (если есть).

Если ребенку требуется место в логопедической или иной специализированной группе, необходимо приложить заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Для детей с аллергией обязательна справка от врача-аллерголога.

Масштабы зачисления

К 1 сентября городские детские сады планируют принять около 15 тысяч новых воспитанников.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы у каждого ребёнка было место в детском саду рядом с домом. С начала года открыли уже три новых учреждения в густонаселённых микрорайонах города», — написал в соцсетях Евгений Наумов.

Всего в кубанской столице сегодня работают 190 дошкольных учреждений.

Кто имеет приоритет

В первую очередь места будут распределяться между льготными категориями граждан. К ним относятся:

— дети участников СВО;

— дети педагогов и медицинских работников;

— дети сотрудников правоохранительных органов;

— малыши из многодетных семей.

По всем вопросам можно обращаться в департамент образования по телефонам: 8 (861) 251−05−47 и 8 (861) 251−05−48, а также в отделы образования своих округов.