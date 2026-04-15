В Ачинске полицейские задержали мужчину, прятавшего наркотики в зимней перчатке (видео)

В Красноярском крае полицейские задержали крупного поставщика «синтетики».

В Ачинске полицейские задержали крупного поставщика «синтетики».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю, на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» правоохранители остановили автомобиль Honda Legend, за рулем которого находился местный житель. Во время досмотра в машине в зимней перчатке мужчины был обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Позже экспертиза установила, что это мефедрон массой свыше 120 гр.

«Злоумышленник пытался “юлить”, чтобы избежать уголовного преследования. Однако у оперативников было достаточно информации, доказывающей причастность ачинца к сбыту синтетических наркотиков на территории Ачинского округа. Когда мужчина понял, что его криминальный бизнес уже не такой тайный для полицейских, то сознался, что поднял оптовую закладку в Красноярске», — уточнили в краевой полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По ходатайству следователей он заключен под стражу.

