На пляжах Самары установят новые спуски для маломобильных посетителей

Девять городских пляжей Самары начали готовить к летнему сезону, сообщил глава города Иван Носков на оперативном совещании в правительстве Самарской области. В соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни» там обустроят дополнительные спуски для маломобильных посетителей.
«К этому летнему сезону готовим пляжи с учетом мнения жителей — по итогам опроса, проведенного в прошлом году. Увеличили количество оборудования, в том числе кабин для переодевания, душевых, скамеек, настилов и зонтиков. После схода паводковых вод завезем чистый песок — на 10 тонн больше, чем в прошлом году. Специальные детские пляжи — с пологим входом в воду и игровыми зонами — оборудуем под первой, второй и четвертой очередями набережной, там всегда допустимая глубина, пологий вход в воду и есть детские игровые площадки», — подчеркнул Носков.
Ранее специалисты уже расчистили от мусора береговую линию Волги площадью 162 тыс. кв. м. Эти работы предусмотрено провести еще несколько раз, особенно после схода паводка. А перед открытием купального сезона также предусмотрено подготовить дно акватории и определить опасные участки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.