МВД объяснило, почему не стоит сохранять серию и номера паспорта при замене

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. МВД РФ не поддерживает предложение сохранять серию и номер паспорта гражданина России при его замене, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Волк отметила, что в МВД РФ поступил ряд предложений о совершенствовании механизмов выдачи и замены паспорта гражданина РФ, одно из них — сохранять серию и номер паспорта при его замене, чтобы паспортные данные человека были одними и теми же на протяжении всей его жизни — как, например, ИНН.
«МВД России разъясняет — серия и номер паспорта относятся не к личности гражданина, как вышеупомянутый ИНН, а всего лишь к бланку документа. При этом бланк паспорта является защищенной полиграфической продукцией уровня А, изготовление которой должно отвечать ряду обязательных требований. Одно из них — на каждый экземпляр такой продукции должна быть нанесена идентификационная нумерация, которая позволяет вести учет», — сказала она.
Волк подчеркнула, что замена паспорта может произойти не только при достижении определенного возраста, но и, например, при замужестве или утрате. Кроме того, гражданин может столкнуться я с компрометацией паспортных данных.
«В случае утери или кражи паспорт может быть признан недействительным, и в этом случае подлежит замене именно уникальный бланк документа. Его новые серия и номер защитят от использования утраченного или объявленного недействительным паспорта в криминальных целях», — отметила она.
Официальный представитель МВД РФ добавила, что предоставление государственной услуги по выдаче и замене паспорта имеет экстерриториальный принцип, поэтому спрогнозировать местонахождение и дату обращения гражданина для замены документа невозможно, как и невозможно заготовить запас бланков с одинаковой серией и номером на все случаи жизни.
Кроме того, отметила Волк, в МВД РФ поступила еще одна инициатива — упразднение реквизитов паспорта «код подразделения» и «паспорт выдан».
«С этим предложением также очень трудно согласиться, так как наличие указанных данных обеспечивает контроль за выдачей документов и упрощает их проверку на предмет серия, номер паспорта и другие вносимые в него сведения — это неизбежные следствия применения идентификаторов на бумажном носителе. Наличие этих реквизитов обеспечивает необходимые условия для безопасного использования основного документа», — заключила официальный представитель МВД РФ.