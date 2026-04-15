В Красноярском крае обсудили изменения в культурном пространстве региона

В Красноярском крае обсудили изменения, которые произошли в культурном пространстве региона за последние годы, а также подвели итоги партийного проекта «Культура малой Родины» народной программы «Единой России». Рабочая группа, в которую вошли депутаты, чиновники и руководители учреждений культуры, проинспектировала объекты культуры в ЗАТО п. Солнечный, Ужурском округе и Ачинске. В ЗАТО п. Солнечный идет капитальный ремонт детской школы искусств. На работы выделено 79 млн рублей. В Ужуре строится новая школа на 400 мест (общий объем финансирования — 414 млн рублей). В Ачинске участники выездного мероприятия посетили художественную школу, которая была полностью обновлена в 2022 году, и оценили изменения в отрасли культуры. [caption id= «attachment_364603» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Болотов[/caption] За последние годы в Красноярском крае капитально отремонтировано 12 домов культуры, модернизировано 24 библиотеки, а более 50 колледжей и вузов получили новое оборудование и инструменты. Было осуществлено более 300 постановок. Всего за годы реализации проекта «Культура малой Родины» были отремонтированы или оснащены оборудованием более 350 учреждений культуры. Председатель комитета краевого парламента Красноярского края по образованию и культуре Вера Оськина подчеркнула: Мы не только подвели итоги реализации совершенно замечательного проекта, но и единодушно выразили надежду на его продолжение, а также расширение направлений! Вклад партийного проекта в развитие и поддержку культуры в Красноярском крае отмечает секретарь Красноярского регионального отделения «Единой России», губернатор Михаил Котюков: Обновление театров, музеев, библиотек и школ искусств в крае — одна из наших приоритетных задач. Большую помощь в этом оказывает проект «Культура малой Родины», который реализует «Единая Россия». Благодаря работе, которая ведется в селах и малых городах по всей стране, учреждения для творчества и отдыха жителей превращаются в современные комфортные пространства. Продолжим приводить в порядок учреждения культуры в территориях — заявок от муниципалитетов поступает много. За время действия проекта вместе уже поддержали более 400 инициатив. В Красноярском крае подводят итоги пятилетней работы народной программы партии «Единая Россия» в здравоохранении, образовании, культуре, спорте, сельском хозяйстве, благоустройстве, ЖКХ. Итоги выездных мероприятий будут обсуждены на региональном форуме «Есть результат» 29 апреля. Кроме того, будут выработаны предложения в народную программу на следующие пять лет.