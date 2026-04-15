В Красноярске открылась регистрация на веломарафон «Красспорт»

В Красноярске стартовала регистрация на веломарафон «Красспорт», который в этом году пройдет уже в 23-й раз. Гонка состоится шестого июня в Емельяновском районе краевого центра. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 102 километра по маршруту Емельяново — Никольское — Талая — Борск — Устюг — Емельяново. Трасса включает 64 километра асфальта и 38 километров гравийной дороги, а контрольное время прохождения составляет 7 часов. Ожидается, что на старт выйдут около 600 человек. Соревнования пройдут в 11 возрастных категориях среди мужчин и в трех — среди женщин. Как отметил руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Каминский, марафон традиционно собирает сильнейших велосипедистов со всей страны. Несмотря на то, что трасса протяженная и сложная, на гонку заявляется много участников. В прошлом году нам очень повезло с погодой, рассчитываем, что и в этом году нам улыбнется удача и дождь не помешает спортсменам добраться до финиша, — отметил Александр Каминский. Для участия необходимо предоставить медицинскую справку, страховку и оплатить стартовый взнос. При этом несовершеннолетние, инвалиды и участники СВО могут принять участие бесплатно при наличии подтверждающих документов. Выдача стартовых номеров начнется 5 июня в «Беговом центре», а в день старта участники отправятся в Емельяново с острова Отдыха. Общий старт гонки запланирован на 11:00. На финише все участники получат памятные медали, а победителей и призеров наградят кубками, грамотами и сертификатами.