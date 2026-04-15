Воронежец завершил регулярку НБА тремя очками в поединке с «Атлантой»

На площадке «Касейя Центр» в Майами состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный клуб «Хит» принимал «Атланту Хоукс». В составе хозяев 2 минуты 48 секунд на площадке провел россиянин Владислав Голдин. Воспитанник воронежской школы баскетбола внес посильный вклад в победу своего клуба со счетом 143:117. В активе Влада три очка, два подбора и один блок-шот.
Таким образом, Голдин впервые в карьере принял участие в четырех матчах НБА кряду. До поединка с «Хоукс» «Хит» с Голдиным дважды уступили в Торонто «Рэпторс» — 95:121 и 114:128 и одолели в Вашингтоне «Визардс» (140:117).
Встречей с «Аталантой» «Майами» завершил регулярку на десятом месте в восточной конференции. На счету Голдина в этом розыгрыше НБА девять матчей (23 минуты и 58 секунд на площадке), в которых он набрал семь очков, совершил девять подборов, сделал три блок-шота и три результативные передачи.
Увы, в этом сезоне Голдин больше не сыграет. Минувшей ночью «Хит» уступили в стыковом поединке «Шарлотт Хорнетс» (126:127, в овертайме). Воронежский баскетболист участия в матче не принимал.