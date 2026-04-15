Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске открылся термальный комплекс в ТРК «Комсомолл»

Теперь в Красноярске работают три термальных комплекса.

14 апреля в красноярском торгово-развлекательном центре «Комсомолл» начал полноценную работу термальный комплекс «Термолэнд». Перед этим прошло закрытое техническое тестирование всех систем.

Будничные цены на посещение:

2 часа: детский — 700 ₽, школьный — 900 ₽, взрослый — 1100 ₽;

3 часа: детский — 850 ₽, школьный — 1000 ₽, взрослый — 1300 ₽;

4 часа: детский — 900 ₽, школьный — 1100 ₽, взрослый — 1400 ₽;

весь день: детский — 1100 ₽, школьный — 1400 ₽, взрослый — 1700 ₽

«Термолэнд» — проект московской группы компаний «Основа». Управляющая компания «Городской Курорт Красноярск» принадлежит московской УК «Термолэнд» (70%) и красноярской СЗ «Оазис» (30%).

Теперь в Красноярске работают три термальных комплекса: «Термолэнд», «Сокол Термы» и «Сибирские термы».

Ранее мы сообщали, что в Красноярске откроется магазин здорового питания с продукцией «ВкусВилла».