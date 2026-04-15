В Красноярске открылся термальный комплекс в ТРК «Комсомолл»

14 апреля в красноярском торгово-развлекательном центре «Комсомолл» начал полноценную работу термальный комплекс «Термолэнд». Перед этим прошло закрытое техническое тестирование всех систем.
Будничные цены на посещение:
2 часа: детский — 700 ₽, школьный — 900 ₽, взрослый — 1100 ₽;
3 часа: детский — 850 ₽, школьный — 1000 ₽, взрослый — 1300 ₽;
4 часа: детский — 900 ₽, школьный — 1100 ₽, взрослый — 1400 ₽;
весь день: детский — 1100 ₽, школьный — 1400 ₽, взрослый — 1700 ₽
«Термолэнд» — проект московской группы компаний «Основа». Управляющая компания «Городской Курорт Красноярск» принадлежит московской УК «Термолэнд» (70%) и красноярской СЗ «Оазис» (30%).
Теперь в Красноярске работают три термальных комплекса: «Термолэнд», «Сокол Термы» и «Сибирские термы».
