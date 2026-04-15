Летний туристический сезон откроют в Алтайском крае 1 мая

Ежегодный фестиваль «Цветение маральника», который пройдет 1 мая, даст старт летнему туристическому сезону в Алтайском крае, сообщили в управлении региона по развитию туризма и курортной деятельности. Это способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Подчеркивается, что в честь Года единства народов России на мероприятии представят многообразие культурных традиций жителей Алтая. Программа фестиваля также включает туристический квиз, танцевальный флешмоб, краеведческие экспозиции от музеев региона, мастер-классы, народные забавы и выступления от творческих коллективов. Кроме того, гости смогут посетить ярмарку. Там можно приобрести сувениры и товары от локальных брендов, а еще продегустировать местную кухню. Более подробная информация размещена на официальном сайте события.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.