Летний туристический сезон откроют в Алтайском крае 1 мая

Подчеркивается, что в честь Года единства народов России на мероприятии представят многообразие культурных традиций жителей Алтая. Программа фестиваля также включает туристический квиз, танцевальный флешмоб, краеведческие экспозиции от музеев региона, мастер-классы, народные забавы и выступления от творческих коллективов. Кроме того, гости смогут посетить ярмарку. Там можно приобрести сувениры и товары от локальных брендов, а еще продегустировать местную кухню. Более подробная информация размещена на официальном сайте события.