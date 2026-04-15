В Перми 20 апреля временно отключат все радиостанции города

Пермский филиал РТРС сообщил о проведении ежегодной планово-профилактических работы на передающих станциях краевой сети цифрового вещания. В Перми 20 апреля проведут профилактику на телебашне.
В период с 03:00 до 12:00 запланирована приостановка вещания и работа пониженной мощностью на радиопрограммах: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Альфа», «Наше Радио», «Радио Sputnik + Эхо М», «Пилот ФМ», «Радио Максимум», «Европа Плюс», «Радио Вера», «Радио Гордость», «Радио7», «Дорожное радио», «Ретро ФМ», «Хит ФМ», «Звезда ФМ», «Дети ФМ», «Радио Energy», «Юмор ФМ», «Авторадио», «Relax FM», «Камеди Радио», «Новое радио», «ПИ ФМ», «Лайк ФМ», «Орфей». В это же время вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет осуществляться также с пониженной мощностью.
«Отключение телерадиовещания коснется Перми, Пермского муниципального округа, Добрянского, Краснокамского и Нытвенского городских округов», — дополнили в Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр.
План работ включит проверку антенно-мачтовых сооружений, антенно-фидерных устройств, электросилового и прочего оборудования. Специалисты КРТПЦ также проведут необходимые измерения и настройку качественных показателей приемного спутникового и передающего оборудования.
Во время профилактики на экранах телевизоров может появиться надпись об отсутствии сигнала. Настройки менять не нужно. После завершения работ телеканалы и радио будут доступны в обычном режиме.