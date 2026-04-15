Врач рассказал, как отличить простуду от аллергии на цветение

Многие часто сталкивались с ситуацией, когда закладывает нос и слезятся глаза, а потом появляется вопрос: это простуда или аллергия на цветение? Как разобраться с поллинозом красноярцам в беседе с aif.ru рассказала аллерголог-иммунолог Виктория Черных.
Симптомы весенней аллергии, например насморк и конъюнктивит, легко спутать с проявлениями ОРВИ. При поллинозе нос зудит и закладывает, постоянно хочется чихать, глаза краснеют и слезятся. Однако есть важные отличия: при аллергии дискомфорт усиливается на улице или после проветривания, а ослабевает в холодную погоду или после дождя. Также при поллинозе нет температуры, першения в горле и слабости в мышцах.
Стоит идти к доктору (аллергологу или отоларингологу), если самочувствие ухудшается в период цветения березы. Именно ее пыльца чаще всего провоцирует реакцию организма. Поллиноз может проявиться в любом возрасте — даже если в детстве аллергии не было. Дети также не могут «перерасти» поллиноз — выраженность симптомов может уменьшиться с возрастом, но полностью избавиться от болезни без лечения, скорее всего, не получится.
Вариант переждать сезон и до следующей весны забыть об аллергии является опасным. По словам специалистки, без лечения поллиноз может снизить качество жизни и работоспособность, нарушить сон, а еще он повышает риск развития бронхиальной астмы и может сочетаться с аллергическим дерматитом. Поэтому важно заняться лечением, а не рассчитывать, что симптомы пройдут сами.
Для постановки врач соберет анамнез, оценит симптомы и направит на аллергообследование — либо кожные пробы, либо анализ крови на специфические иммуноглобулины. Лучше проходить диагностику до или после сезона цветения — например осенью, когда будет холодная погода. Но и во время обострения стоит обратиться к специалисту: он подберет препараты для облегчения состояния и профилактики осложнений.
Стоит учитывать, что результаты тестов могут быть неточными, если человек принимает антигистаминные, психотропные препараты или системные глюкокортикоиды — в таком случае обследование лучше отложить до завершения курса.
После подтверждения диагноза врач может назначить аллерген специфическую иммунную терапию (постепенное введение небольших доз аллергена) или сублингвальную иммунную терапию (прием специальных капель или таблеток). Оба метода показывают хорошую эффективность. Кроме того, с этого года в России зарегистрирована вакцина от аллергии на березу, и скоро она появится на рынке.
Важно следовать назначениям врача и не пропускать прием лекарств, чтобы уменьшить симптомы аллергии. Дополнительно можно промывать нос изотоническими растворами, использовать специальные фильтры для носа перед выходом на улицу и носить солнцезащитные очки, кепки или платки, чтобы на лицо и волосы оседало меньше пыльцы. Также стоит проветривать помещение в безветренные прохладные часы, использовать очистители и увлажнители воздуха, и специальные экраны на окна для защиты от пыльцы. Можно менять одежду и принимать душ после возвращения с улицы и чистить шерсть и лапы домашних животных после прогулки. Кроме того, людям с аллергией на березу стоит ограничить употребление фруктов с косточками и ягод, либо подвергать их термообработке (это разрушит белковую структуру аллергена).
Наконец, не стоит полагаться на советы друзей и принимать какие-либо препараты или добавки без консультации врача: универсального средства от аллергии нет. А то, что помогло одному человеку, может навредить другому. Лечение всегда подбирается индивидуально.