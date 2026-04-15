Врач рассказал, как отличить простуду от аллергии на цветение

Важно следовать назначениям врача и не пропускать прием лекарств, чтобы уменьшить симптомы аллергии. Дополнительно можно промывать нос изотоническими растворами, использовать специальные фильтры для носа перед выходом на улицу и носить солнцезащитные очки, кепки или платки, чтобы на лицо и волосы оседало меньше пыльцы. Также стоит проветривать помещение в безветренные прохладные часы, использовать очистители и увлажнители воздуха, и специальные экраны на окна для защиты от пыльцы. Можно менять одежду и принимать душ после возвращения с улицы и чистить шерсть и лапы домашних животных после прогулки. Кроме того, людям с аллергией на березу стоит ограничить употребление фруктов с косточками и ягод, либо подвергать их термообработке (это разрушит белковую структуру аллергена).