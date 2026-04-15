Пиковые сбросы на Волжской ГЭС начнутся на день раньше

Пик сбросов на Волжской ГЭС начнется уже на следующей неделе, и на день раньше, чем предполагалось. На максимальные 26 тысяч кубов в секунду Волгоградский гидроузел выйдет уже 20 апреля, в не 21, как сообщалось ранее. Росводоресурсы скорректировали график сброса. Большая вода зальет набережную и потечет в пойму уже на следующей неделе.