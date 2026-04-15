Пиковые сбросы на Волжской ГЭС начнутся на день раньше

Пик сбросов на Волжской ГЭС начнется уже на следующей неделе, и на день раньше, чем предполагалось. На максимальные 26 тысяч кубов в секунду Волгоградский гидроузел выйдет уже 20 апреля, в не 21, как сообщалось ранее. Росводоресурсы скорректировали график сброса. Большая вода зальет набережную и потечет в пойму уже на следующей неделе.
Сейчас ежедневно уровень воды повышается. Волжская ГЭС в Волгоградской области на режим спецпопуска перешла с 11 апреля 2026 года, с субботы расход воды увеличивается ежедневно. 15 апреля 2026 сбросы достигли 15 тысяч кубометров в секунду, 16 апреля составят 18 тысяч. К 20 апреля ГЭС выйдет на максимум и будет сбрасывать 26 тысяч кубометров в секунду.
График скорректировали на заседании Межведомственной рабочей группы 14 апреля из-за складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки, сообщает Волжская ГЭС.
То время, пока Волжская ГЭС работает в режиме спецпопуска, необходимо для заполнения ериков и пойменный лугов. Чтобы летом была вода для полива, чтобы отнерестилась рыба.