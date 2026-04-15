Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В этом году в Ивановской области отремонтируют 6 детских садов

Обновление уже началось в учреждении «Рябинушка» в Юже, детских садах № 167 и № 163.

Шесть детских садов на территории Ивановской области отремонтируют по нацпроекту «Семья» до конца 2026 года, сообщили в правительстве региона.

Обновление уже началось в учреждении «Рябинушка» в Юже, детских садах № 167 и № 163 Иванова. А в вичугском детсаду № 16 и родниковской «Березке» специалисты выполняют демонтажные работы. В частности, по проекту там заменят инженерные системы.

Подчеркивается, что с 2022 года в регионе отремонтировали 214 детских садов — это один из самых масштабных показателей в России. В 2026-м предусмотрена модернизация еще 64 объектов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.