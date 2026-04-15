В Красноярске родители выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку

За 30 минут им было необходимо выполнить 10 заданий и написать небольшое сочинение.

Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» прошла в Красноярске, сообщили в региональном министерстве образования. Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».

Пункт сдачи экзамена организовали на базе гимназии № 14. В этом году участникам предложили написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку. За 30 минут необходимо было выполнить 10 заданий из первой части и написать небольшое сочинение объемом не менее 100 слов. Процедуру организовали по всем правилам: взрослые также прошли регистрацию, оставили личные вещи, с собой взяли только паспорта и ручки, за парты сели по одному.

«Нам важно показать именно взрослым, что процедура сдачи ЕГЭ — максимально прозрачна и объективна, что все дети находятся в равных условиях, а задания не выходят за рамки школьной программы. И эта акция — прекрасная возможность продемонстрировать мамам и папам как пройдет экзамен у их детей. А это значит, что родители смогут правильно настроить своего ребенка перед итоговыми испытаниями, снять лишнее эмоциональное напряжение в период экзаменационной кампании», — отметила министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова, которая тоже присоединилась к акции.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.