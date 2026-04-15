Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео

— Жители легендарной героической сталинградской земли по зову сердца не могут оставаться в стороне от горя жителей Дагестана, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с погодными условиями, ударами стихии, и выражают слова искреннего соболезнования и поддержки семьям, потерявшим своих родных и близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сегодня 14 автомобилей выдвигаются из Волгограда в Махачкалу. Работа ведется во взаимодействии с руководством Республики Дагестан и лично его руководителем Сергеем Алимовичем Меликовым. Жители Волгоградской области поддерживают жителей Дагестана, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И дальше будем при необходимости помогать, — подчеркнул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.