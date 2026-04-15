Глава Самары Иван Носков: «Подтоплений за последние сутки не зафиксировано»

По состоянию на утро 15 апреля уровень воды в Волге в Самаре на три метра превысил показатели прошлого года. Городские власти контролируют ситуацию, мониторинг участков, которые может подтопить, проводят каждые пять часов. На 12 дорогах, которые находятся в зоне риска, установили контрольные вешки.
«Подтоплений дорог и жилых построек за последние сутки не зафиксировано», — написал глава Самары Иван Носков в своем канале в МАХ.
Власти Самары приготовили первую партию мешков, чтобы укреплять береговую линию в Красноглинском, Железнодорожном и Куйбышевском районах, если уровень воды поднимется.
Одновременно с этим администрация города планирует подготовку набережной к лету. Глава Самары Иван Носков рассказал, что в этом году со стороны улицы Первомайской оборудуют спуск к пляжу для маломобильных граждан. На этой территории также появятся спортивные площадки для людей с ОВЗ и сценическое пространство.
Кроме того, в 2026 году начнется благоустройство причала на спуске по улице Осипенко. Здесь уберут старые деревья, укрепят подпорную стену, установят скамейки, обустроят дорожки, отремонтируют понтон. Свою территорию приведет в порядок и собственник причала.