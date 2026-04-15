Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Самары Иван Носков: «Подтоплений за последние сутки не зафиксировано»

В Самаре каждые пять часов проверяют участки с возможным подтоплением.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на утро 15 апреля уровень воды в Волге в Самаре на три метра превысил показатели прошлого года. Городские власти контролируют ситуацию, мониторинг участков, которые может подтопить, проводят каждые пять часов. На 12 дорогах, которые находятся в зоне риска, установили контрольные вешки.

«Подтоплений дорог и жилых построек за последние сутки не зафиксировано», — написал глава Самары Иван Носков в своем канале в МАХ.

Власти Самары приготовили первую партию мешков, чтобы укреплять береговую линию в Красноглинском, Железнодорожном и Куйбышевском районах, если уровень воды поднимется.

Одновременно с этим администрация города планирует подготовку набережной к лету. Глава Самары Иван Носков рассказал, что в этом году со стороны улицы Первомайской оборудуют спуск к пляжу для маломобильных граждан. На этой территории также появятся спортивные площадки для людей с ОВЗ и сценическое пространство.

Кроме того, в 2026 году начнется благоустройство причала на спуске по улице Осипенко. Здесь уберут старые деревья, укрепят подпорную стену, установят скамейки, обустроят дорожки, отремонтируют понтон. Свою территорию приведет в порядок и собственник причала.