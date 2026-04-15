Перекрытия перед 9 мая 2026 года в Нижнем Новгороде: что известно?

Ограничения движения введут 16 апреля — 7 мая, маршруты общественного транспорта изменятся, авто в зоне перекрытия эвакуируют.

В Нижнем Новгороде вводится временный запрет на движение транспорта в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Ограничения затронут набережную Гребного канала, площадь Минина и Пожарского, а также прилегающие к ним центральные улицы и съезды.

Из-за перекрытий изменятся схемы движения десятков автобусных и электробусных маршрутов. Общественный транспорт будет следовать в объезд по улицам Пискунова, Октябрьской, Варварской и площади Горького. Работа части маршрутов, включая № 71, 87 и 95, будет временно сокращена.

Городские власти убедительно просят автомобилистов заранее планировать маршруты и не оставлять транспорт в зоне действия ограничений. Машины, мешающие проведению мероприятий, будут принудительно эвакуированы на штрафстоянку.

Когда запретят проезд по набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде в 2026 году?

Движение по набережной Гребного канала (от Казанского съезда до дома № 112А по ул. Слобода Печёры) будет закрыто:

В апреле: 16, 17, 21, 22, 23 и 24 числа с 09:00 до 14:00.

В мае: 1, 3, 5 и 7 числа с 00:01 до 14:00.

В эти периоды автобус № 5 будет курсировать только от ул. Деловой до остановки «Деревня Печёры».

Какие улицы перекроют в центре Нижнего Новгорода для репетиций Парада Победы 2026?

1, 3, 5 и 7 маяс 0 до 14 часов транспорт не сможет проехать по следующим участкам:

площадь Минина и Пожарского;

Зеленский и Георгиевский съезды;

улицы Варварская, Минина, Алексеевская (до ул. Пискунова);

Нижне-Волжская набережная (от ул. Широкой до Казанского съезда);

улица Широкая.

Как изменится работа общественного транспорта?

Большинство маршрутов автобусов и электробусов при перекрытиях пустят в объезд:

А-1, А-4, А-68, Э-9, Э-13, Э-17: поедут через ул. Пискунова и ул. Нестерова до Речного училища.

А-3, А-61, А-70, А-91: будут огибать центр через площадь Горького, улицы Ошарскую и Блохиной.

А-71, А-87, А-95: временно сокращаются, их конечной остановкой станет «Улица Рождественская».

А-31: будет следовать до «Чёрного пруда».

Администрация города предупреждает: транспортные средства, припаркованные в зоне ограничений, подлежат принудительному перемещению. Если вы не обнаружили свой автомобиль на месте, уточнить информацию об эвакуации можно по телефону справочной службы: 417−17−07.