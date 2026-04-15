Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦИК рассказали о видеонаблюдении на выборах в Госдуму

Булгакова: видеонаблюдением на выборах в Госдуму будут охвачены все 89 регионов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Видеонаблюдением на выборах в Государственную думу в сентябре 2026 года будут охвачены все 89 регионов России, сообщила член Центральной избирательной комиссии РФ Алена Булгакова.

«Видеонаблюдением будут охвачены все 89 субъектов Российской Федерации и более 43 тысяч объектов видеонаблюдения — это участковые и территориальные избирательные комиссии», — сказала Булгакова в ходе заседания ЦИК России.

Доступ к видеозаписям будет у Центризбиркома, избирательных комиссий субъектов, Минцифры РФ, кандидатов, их доверенных лиц и политических партий. Кроме того, уполномоченный по правам человека, Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Общественная палата РФ смогут просматривать трансляцию.

«Это один из элементов обеспечения прозрачности и легитимности избирательного процесса», — добавила член ЦИК России.

