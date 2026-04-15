Полис ДМС возглавил список пожеланий нижегородцев к соцпакету

Почти половина жителей Нижегородской области хотела бы видеть в своем компенсационном пакете полис добровольного медицинского страхования. К таким выводам пришли аналитики SuperJob, опросив работающих нижегородцев.
Если бы сотрудники сами собирали себе набор бонусов от работодателя, то помимо ДМС, за который проголосовали 45 процентов респондентов, в тройку лидеров вошли бы обучение за счет компании и бесплатное питание (либо компенсация на еду). Эти опции выбрали 32 и 26 процентов опрошенных соответственно. Кроме этого, каждый пятый не отказался бы от доплат к отпускным или компенсации аренды жилья.
Запросы сотрудников заметно меняются в зависимости от уровня дохода, возраста и пола. К примеру, женщины чаще голосуют за медстраховку, льготные путевки и оплату спортзалов, в то время как мужчины отдают предпочтение компенсации питания и аренды жилья. Меньше всего жителей города интересуют услуги корпоративных юристов и психологов — на них пришлось лишь по 1% голосов респондентов.
Молодежь до 25 лет ставит в приоритет профессиональное развитие (43%), тогда как горожане в возрасте от 25 до 35 лет чаще других заинтересованы в льготной ипотеке. Специалисты с доходом от 150 тысяч рублей выделяются потребностью в компенсации аренды жилья и беспроцентных ссудах. В то же время сотрудники с зарплатой до 100 тысяч рублей чаще нуждаются в оплате проезда и мобильной связи.
Однако реальные предложения работодателей пока расходятся с запросами сотрудников. Чаще всего компании готовы оплачивать обучение, дарить подарки и проводить корпоративные мероприятия. А вот полис ДМС сегодня предоставляют лишь 23 процента организаций, а такие опции, как доплаты к отпуску и льготная ипотека, остаются доступными единицам (8 и 4% компаний соответственно).