В музыкальную школу села Пелагиада на Ставрополье закупили оборудование

Новым оборудованием пополнили материально-техническую базу детской музыкальной школы в селе Пелагиада Шпаковского округа Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Его приобрели при поддержке нацпроекта «Семья».
Для учреждения приобрели аккордеоны, баяны, саксофоны, гитары, балалайки, домры и рояль. Также его оснастили современной звуковой техникой, ноутбуком, учебной литературой и нотной грамотой.
«Благодаря национальному проекту ученики имеют возможность осваивать музыкальное искусство на качественных инструментах, что, несомненно, скажется на их мотивации и успеваемости. Детская музыкальная школа станет настоящим центром музыкального образования и культурного развития для детей и молодежи», — отметил глава Шпаковского округа Игорь Серов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.