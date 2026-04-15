Выставочный зал на улице Черниговской планируют начать строить в апреле

Новый выставочный зал появится на улице Черниговской в Нижнем Новгороде. Он станет частью масштабного обновления правого берега Оки, сообщается на странице инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области в социальной сети.
Здание будет гармонировать с обликом возводимых рядом высоток. На первом этаже обустроят универсальный двухсветный выставочный зал, а также помещения для хранения оборудования и административные кабинеты. Второй этаж продолжит выставочное пространство. В подвале будут технические помещения и парковка.
«Новый центр появится на месте отдельно стоящего нежилого двухэтажного кирпичного здания, которое будет снесено. Работы на объекте стартуют во второй половине апреля. Застройщиком выступает ООО “Актив”. В июне планируем проверить, как идут подготовительные работы», — рассказали в инспекции.
