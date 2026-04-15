Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утверждён проект планировки территории для строительства Восточного обхода

Речь идет об участке вдоль Гребного канала.

Источник: Время

Документацию по планировке территории (включая проект межевания территории) в районе набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде утвердило министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Речь идет об участке от дома № 459 в слободе Подновье до улицы Лысогорской. Данная территория находится на стыке Нижегородского и Кстовского районов.

Документ является базовым для реализации 1-го этапа Восточного обхода (предусмотрен Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, а также схемой территориального планирования).

Необходимость проекта вызвана устойчивым ростом интенсивности транспортного потока по оси Юг — Север (основными артериями сегодня служат федеральные трассы М-7 и Р-158).

«Без Восточного обхода значительная часть транзита вынуждена идти через Нижний Новгород и единственный в регионе мостовой переход через Волгу — Борские мосты», — отмечается в сообщении.

Утвержденная документация по планировке территории призвана создать юридическую основу для вывода транспорта за пределы жилых кварталов.

«Это позволит нам скоро приступить к проектированию дорожной инфраструктуры, которая не только снизит нагрузку на другие трассы, но и даст новый импульс развитию общественных пространств набережной Гребного канала», — заявил зампредседателя правительства Нижегородской области Павел Саватеев.