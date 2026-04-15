Утверждён проект планировки территории для строительства Восточного обхода

Документацию по планировке территории (включая проект межевания территории) в районе набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде утвердило министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Речь идет об участке от дома № 459 в слободе Подновье до улицы Лысогорской. Данная территория находится на стыке Нижегородского и Кстовского районов.
Документ является базовым для реализации 1-го этапа Восточного обхода (предусмотрен Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, а также схемой территориального планирования).
Необходимость проекта вызвана устойчивым ростом интенсивности транспортного потока по оси Юг — Север (основными артериями сегодня служат федеральные трассы М-7 и Р-158).
«Без Восточного обхода значительная часть транзита вынуждена идти через Нижний Новгород и единственный в регионе мостовой переход через Волгу — Борские мосты», — отмечается в сообщении.
Утвержденная документация по планировке территории призвана создать юридическую основу для вывода транспорта за пределы жилых кварталов.
«Это позволит нам скоро приступить к проектированию дорожной инфраструктуры, которая не только снизит нагрузку на другие трассы, но и даст новый импульс развитию общественных пространств набережной Гребного канала», — заявил зампредседателя правительства Нижегородской области Павел Саватеев.