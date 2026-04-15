Зимний Горнолужник-2026: сказка на склоне и бесплатный концерт группы «Братья Грим»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/.
19 апреля в Фанпарке «Бобровый Лог» пройдет традиционный Зимний «Горнолужник» — яркое и зрелищное событие, завершающее горнолыжный сезон.
В этом году, фестиваль пройдет в сказочной тематике: гостей ждут необычные костюмы участников, тематическое оформление и праздничная атмосфера на всей территории. Главной новинкой станет выступление хедлайнера — популярной российской группы «Братья Грим». Музыканты исполнят свои известные хиты. Концерт для горожан будет бесплатным.
С 12:00 начнется концертная программа, розыгрыши призов и интерактив для детей. С 13:00 до 14:30 все желающие увидят самое интересное — заезд участников (шоу-спуски в лужу).
После этого жюри выберут 16 победителей в таких номинациях как «Ни в сказке сказать, ни пером описать», «Удалой выкрутас на горе, да в луже», «Спуск-заглядение, всем на удивление» и другие.
А пока будет идти подведение результатов, перед собравшимися в Фанпарке выступит группа «Братья Грим». Свои хиты они будут исполнять с 14:30.Торжественное награждение победителей в номинациях состоится в 15:30.
Организаторы приглашают всех красноярцев и гостей города. Вход для участников и зрителей — бесплатный.
В этом году Фанпарк «Бобровый лог», который построен в черте Красноярска компанией «Норникель», отмечает 20-летие. На протяжении всех этих лет комплекс последовательно развивает инфраструктуру и предлагает различные форматы для спорта и отдыха.
6+