Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зимний Горнолужник-2026: сказка на склоне и бесплатный концерт группы «Братья Грим»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/.

19 апреля в Фанпарке «Бобровый Лог» пройдет традиционный Зимний «Горнолужник» — яркое и зрелищное событие, завершающее горнолыжный сезон.

Источник: НИА Красноярск

В этом году, фестиваль пройдет в сказочной тематике: гостей ждут необычные костюмы участников, тематическое оформление и праздничная атмосфера на всей территории. Главной новинкой станет выступление хедлайнера — популярной российской группы «Братья Грим». Музыканты исполнят свои известные хиты. Концерт для горожан будет бесплатным.

С 12:00 начнется концертная программа, розыгрыши призов и интерактив для детей. С 13:00 до 14:30 все желающие увидят самое интересное — заезд участников (шоу-спуски в лужу).

После этого жюри выберут 16 победителей в таких номинациях как «Ни в сказке сказать, ни пером описать», «Удалой выкрутас на горе, да в луже», «Спуск-заглядение, всем на удивление» и другие.

А пока будет идти подведение результатов, перед собравшимися в Фанпарке выступит группа «Братья Грим». Свои хиты они будут исполнять с 14:30.Торжественное награждение победителей в номинациях состоится в 15:30.

Организаторы приглашают всех красноярцев и гостей города. Вход для участников и зрителей — бесплатный.

В этом году Фанпарк «Бобровый лог», который построен в черте Красноярска компанией «Норникель», отмечает 20-летие. На протяжении всех этих лет комплекс последовательно развивает инфраструктуру и предлагает различные форматы для спорта и отдыха.

6+