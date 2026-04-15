Под Воронежем закрыли мост рядом с селом Ступино

Жителей Воронежской области предупредили о закрытии одного из мостов в Рамонском районе. С 15 апреля нельзя проехать по переправе между деревней Ивницы и селом Ступино.
— Движение по мосту прекращено временно — в связи с повышением уровня воды в реке Воронеж. Просим учитывать введенные ограничения при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных служб. О возобновлении движения сообщим дополнительно, — отметили в администрации района.
