В Поворино Воронежской области завершили этап преображения парка Победы

Специалисты завершили первый этап благоустройства парка Победы в Поворино Воронежской области, сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Там обновили пешеходные дорожки, обустроили современную детскую площадку и зоны отдыха с лавочками и перголами, установили светомузыкальный фонтан и смонтировали уличное освещение. Еще мастера организовали волопарковку, разместили информационные стенды и навигационные указатели, отремонтировали сцену.
«Реализация проекта принесет Поворино не только обновленное общественное пространство, но и значительный социально-экономический эффект. Парк станет площадкой для патриотических мероприятий, точкой притяжения для туристов и жителей соседних регионов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.