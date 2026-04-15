В Пермском крае сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства безопасности региона.
Ранее его вводили на территории Пермского края 15 апреля в 13.40 по местному времени.
Отметим, режим оповещения «Беспилотная опасность» сообщает о близости или атаке беспилотных летательных аппаратов. Его вводят для защиты населения, когда БПЛА замечены рядом с регионом или на его территории.
