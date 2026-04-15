Маугли Российской Федерации. Женщина провела в изоляции 26 лет

Надя росла, ходила в школу, становилась интересной симпатичной девушкой. А когда окончила школу, вдруг пропала. Соседи подумали, что девушка уехала учиться. На самом деле по воле своей матери Надя стала затворницей. Снова увидеть Надежду Бушуеву соседям довелось только спустя 26 лет — это была 42-летняя женщина, которая не мылась 15 лет, питалась кошачьим кормом и спала на полу в окружении кошачьих трупов.
История Надежды Бушуевой из деревни Озябликово Вачского района Нижегородской области в 2020 году прогремела на всю страну. Судьбу Надежды обсуждали в региональных СМИ и на федеральных каналах — такой жизненный сюжет никого не мог оставить равнодушным.
Исчезнувшая.
Время от времени в СМИ появляются истории про детей-маугли, вынужденных жить в изоляции от общества из-за странного поведения родителей. Нижегородская история стала уникальной — она про женщину-маугли, которая больше четверти века прожила в заточении. Причем в заточении она оказалась уже немаленькой — ей было 16 лет.
С детства Надя Бушуева жила с мамой и бабушкой. Училась в школе, взрослела — внешне все выглядело совершенно обычно. Когда Наде было лет 12, умерла бабушка. Стали жить вдвоем с мамой. Надя нормально училась, была послушной дочерью, развивалась, хорошела.
Что именно случилось потом, точно понять невозможно. Со слов самой Нади, от соседа стали поступать недвусмысленные намеки в ее адрес. Этот сосед, с которым у Бушуевых граничат участки, всегда помогал семье — женщинам трудно справиться с огородом. Тем более мать работала — у Татьяны Бушуевой было торговое образование, она трудилась продавцом в соседних населенных пунктах. И после смерти бабушки, которая следила за огородом, основные заботы о земле легли на плечи подростка. Желание помочь в такой ситуации вполне естественно. Но соседок внимание насторожило.
Что произошло дальше, однозначно сказать трудно. Но Надя пропала. Постепенно дом Бушуевых ветшал, огород зарастал. Мама время от времени появлялась — ходила в магазин, за водой, брала у соседей молоко. А Нади не было. «Уехала», — думали соседи.
Основа рациона — кошачий корм.
Случилось так, что в 2020 году мама попала в больницу. И тогда у запущенного дома и в сельском магазине люди стали замечать незнакомую женщину. Никому и в голову не могло прийти, что это Надя. Невозможно было узнать в худой женщине со свалявшимися волосами ту Надю, которая жила здесь 26 лет назад.
Когда стало понятно, что это пропавшая много лет назад девушка, в Озяблково потянулись журналисты. Поначалу Надежда очень дичилась людей, общаться с прессой соглашалась только через окно. Но постепенно освоилась, стала правдиво и подробно рассказывать про свою жизнь. Оказалось, что все эти годы Надя жила здесь же, в Озябликове (удивительно, что в небольшой деревне никто не знал о ее судьбе).
«Я не училась нигде, не работала нигде, не уезжала никуда, паспорт мне был не нужен», — рассказывала Надежда журналистам из окна своего дома.
Все 26 лет Надежда жила без документов, в полной изоляции, ни с кем не общаясь, кроме матери и кошек — их в доме было великое множество. Некоторые умирали прямо здесь же, трупы то ли не успевали убирать, то ли не считали это нужным. Захламленный разваливающийся дом, полная антисанитария, отшельничество — таким был мир Нади на протяжении четверти века. С четвероногими питомцами Надя разделяла не только дом, но и трапезу — основным блюдом в ее рационе был кошачий корм.
«Мне он нравился — вкусно и не портится. Маме не нравился, а мне вкусно», — делилась Надежда.
Первый паспорт.
После того как эта история была предана огласке, маму отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. А к концу 2020 года мамы не стало. Надя осталась одна. Она стала привыкать к новой жизни, пыталась адаптироваться к правилам цивилизованного мира. Привела себя в порядок — сама отрезала колтун, свалявшийся за годы отшельничества, потом привести волосы в порядок помогли в парикмахерской. Помогли Наде и поменять гардероб. Теперь она сменила поношенные бесформенные вещи на платья.
Словом, вчерашняя затворница заметно преобразилась. После перевоплощения стали особенно заметны интересные черты лица, изящные руки, правильные пропорции тела. Словом, в запущенном доме на протяжении долгих лет прятали красивую женщину. Кстати, про ее маму тоже все говорили, что она была и красивой, и приятной, и располагавшей к общению. Никто не мог заподозрить, что доброжелательная продавщица запрёт свою дочь на долгих 26 лет. Психологи предполагают, что причиной такого странного поведения были какие-то страхи, которые с детства испытывала мама Нади. Впрочем, этот случай вне компетенции психологов — тут без психиатров не разобраться.
В новой жизни 42-летнюю Надежду поддерживали волонтеры, помогали с оформлением документов и трудоустройством. «Вот, теперь ты гражданин Российской Федерации», — сказали помощники, когда Надежда получила свой первый в жизни паспорт. «Я маугли Российской Федерации», — пошутила Надя.
Первый канал показывал передачи про Надежду — первый раз она не решилась приехать в студию программы «Пусть говорят», но весьма бойко общалась с помощью видеокамеры. Она подробно и открыто рассказывала о своей жизни, порой удивляя сложно построенными фразами. Второй выпуск передачи про «маугли Надю» вышел уже с ее участием — она приехала в студию. В эту поездку была большая прогулка по Москве, Надя побывала на Красной площади, проехалась на эскалаторе, увидела поразившие ее стеклянные небоскребы. А еще побывала в театре кошек — как сама призналась, она большой поклонник этих животных, что и неудивительно — на протяжении многих лет кошки были самыми близкими ее существами. «Приеду домой, попробую себя в дрессировке», — вдохновилась Надя, увидев, на какие трюки способны питомцы.
Похищение колтуна.
Словом, у Нади началась новая жизнь. Но пока она была в Москве, дом Надежды обокрали. Что уж там было брать, сказать сложно. Основное имущество состояло из пустых бутылок и консервных банок. Единственное, что известно о похищенном, — украли Надин колтун.
Поездка в Москву Надю вдохновила, она стала задумываться о переезде в столицу, строила большие планы. Но вскоре она вернулась в родную деревню. Снова стала жить в своем доме. Всегда категорически отказывалась от помощи в уборке — говорила, что все приведет в порядок сама. Однако в ее доме так ничего и не изменилось, а помощников она к своему жилищу по-прежнему не подпускает.
В 2023 году Надя столкнулась с трудностями — ее просили переселиться из своего дома в квартиру при храме. В доме возникла проблема с отоплением, и за Надежду переживали, чтобы она не замерзла. Однако Надежда категорически отказалась — заявила, что не согласна перебираться в квартиру, где нет ни телевизора, ни интернета. Эти блага цивилизации она оценила по достоинству. И в квартире при храме ей просто нечего будет делать. Чтобы отстоять свое право на жизнь в родном доме, Надежда обратилась за помощью на телевидение. В итоге она осталась в доме, где жила всю жизнь, где провела долгие годы своего затворничества.
Медийная личность.
Сейчас Надежда Бушуева так и живет в своем доме, по-прежнему заваленном мусором. Работает в Арефинской Троицкой церкви, что находится в паре километров от Озябликово.
«Мы стараемся ей помогать — у нее непростая судьба, ей необходима помощь», — поделился с «АиФ-Нижний Новгород» настоятель храма в селе Арефино иерей Валентин Варакин.
«Нельзя сказать, что она у нас работает, но помогает — она скорее выступает у нас как волонтер, — рассказала бухгалтер храма Мария Тарабрина. — Она следит за территорией возле храма. Делает все медленно, но тщательно. Она очень исполнительная, добросовестная. Мы всегда стараемся ее поддержать. Кормим в трапезной, кроме того, в храм приносят продукты, мы собираем ей пакеты, чтобы она нормально питалась. Она стала себе готовить еду — может и картошку сварить, и крупы варит. Так что теперь в ее рационе не кошачий корм, она в состоянии себе что-то приготовить. Сейчас мы уверены, что она и накормлена, и одета нормально».
Правда, односельчане говорят, что годы затворничества не могли пройти бесследно для Надежды, странностей в ее поведении отмечают немало. Многие считают, что она живет в своем мире, представления о жизни у нее далеки от реальности. Порой она не знает элементарных житейских вещей. Например, что носки надо регулярно менять и стирать. Если уж надевает, то носит до дыр…
Как так вышло, что Надя оказалась в затворе, люди до сих пор недоумевают.
«Ведь она была адаптирована к нормальной жизни. Училась в школе, окончила 11 классов, думала учиться дальше. Она была очень красивая, интересная внешне, ходила со стрижкой каре», — вспоминает Мария Тарабрина.
Но о том, что стало переломным для кардинального изменения жизни, знакомые с ней не разговаривают — это закрытая тема.
Земляки не исключают, что дело было не только в маме — не так уж легко удержать уже достаточно взрослого человека взаперти на протяжении столь долгих лет. Возможно, и Наде нужна была бы медицинская помощь, но она отказывается от нее точно так же, как и от помощи по дому.
Те, кто знает Надю, говорят, что друзей у нее нет. Общается она лишь с некоторыми людьми да с кошками. Бывают у нее приступы агрессии и невероятного упрямства — далеко не всегда можно достучатся до ее разума.
Как говорят соседи, она очень ревностно относится к своему телу, переживает, чтобы никто ее не увидел. С одной стороны, Надя подкупает своей наивностью и детской непосредственностью, а с другой, она иногда бывает по-взрослому рациональна, хорошо знает свои права и готова их отстаивать.
Сама про себя Надежда Бушуева говорит, что она медийная личность. Она прекрасно осознает свою популярность и при необходимости готова ей воспользоваться.
Это, конечно, неудивительно: сложно найти человека с судьбой, похожей на жизнь Надежды Бушуевой.