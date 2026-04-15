Юрия Кобзева назначили главным врачом медицинского центра в Таганроге

Юрия Кобзева назначили главным врачом «Центра медицинской реабилитации № 1» в Таганроге. Соответствующая информация указана на сайте организации.
Предварительно, речь идет о бывшем министре здравоохранения Ростовской области. Напомним, управленец находился в этой должности с 2020 по 2025 год. Сейчас пост занимает Наири Варданян.
Напомним, донской экс-министр Юрий Кобзев — уроженец Таганрога. Сначала специалист строил свою карьеру в предпринимательстве — руководил гостиничным и ресторанным бизнесом, а с 2010 года перешел в медицину. Он возглавлял диагностический центр и больницу скорой помощи в Таганроге.
Отец Юрия Кобзева был известным авиаконструктором, участвовавшим в создании самолетов Ту-142МР и А-50.
