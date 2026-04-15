В Новосибирске отремонтируют Димитровский мост

Запустить движение по всем шести полосам переправы планируют к концу этого ремонтного сезона.

Димитровский мост в Новосибирске отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

За прошлый строительный сезон мастера привели в порядок тротуар и крайнюю правую полосу по направлению на левый берег, обустроили водоотвод. В этом году предусмотрено завершить обновление верхней части моста. А запустить движение по всем шести полосам переправы планируют к концу этого ремонтного сезона.

«На текущем этапе это касается полностью тротуаров, барьерных ограждений и покрытия моста. В нижней части останутся работы, которые уже не влияют на пропускную способность: покраска, ликвидация дефектов на опорах и другие задачи», — сказал заместитель директора подрядной организации «Автодорремонт техно» Владимир Тимошенко.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.