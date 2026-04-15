Крымским собаководам напомнили о штрафах и привычках питомцев

Вещи хозяина для собаки совсем как антидепрессант. Как объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, запах хозяина действует на питомца как антидепрессант. Если собака не портит вещи, ругать ее бесполезно — она не поймет причину, передает «Крымская газета».
Юрист Элина Андрюхина напомнила: за нарушение правил выгула — без намордника и поводка — грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. Взыскать могут даже за мойку испачканной питомцем машины.
«За подобные административные правонарушения предусмотрено предупреждение или штраф от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей. Через суд собственник испачканного имущества вправе требовать с владельца животного стоимость уборки или мойки имущества», — отметила эксперт.