Врач-кардиолог Джинибалаева рассказала, при каких диагнозах нельзя пить кофе

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, но для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями его употребление может быть под запретом. Жанна Джинибалаева, заведующая кардиологическим отделением клиники СамГМУ, объяснила, в каких случаях кофе противопоказан, а когда его можно пить, и почему этот напиток может вызывать изжогу.
Если у человека диагностированы ишемическая болезнь сердца или гипертония, то решение о возможности употребления кофе или других кофеинсодержащих напитков следует принимать только после консультации с врачом. Каждый организм индивидуален, и то, как человек переносит кофеин, может сильно различаться. В некоторых случаях такие напитки могут быть разрешены, но важно учитывать особенности здоровья пациента и выбирать подходящий объём и вид кофе.
Однако есть ситуации, когда кофе категорически противопоказан, подчеркнула специалист в беседе с 450media.ru. Например, если у человека неконтролируемая артериальная гипертензия, и даже при лечении давление не удаётся стабилизировать, употребление кофе может усугубить состояние. Также стоит избегать кофе в периоды обострения заболеваний, после сильного стресса, психоэмоциональной нагрузки, интенсивных физических упражнений или при бессоннице.
Кофе может вызывать изжогу по нескольким причинам. Во-первых, он усиливает секрецию желудочного сока, что может привести к повышению кислотности. Во-вторых, кофеин может стимулировать рефлекс, при котором желудочный сок забрасывается в пищевод, вызывая дискомфорт и ощущение жжения. Однако важно понимать, что изжога не оказывает прямого влияния на сердечно-сосудистую систему.
Если вы испытываете изжогу после употребления кофе, попробуйте пить его после еды. Это может помочь снизить риск возникновения неприятных ощущений.