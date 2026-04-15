Российский дипломат объяснил, для чего нужен новый военный альянс с Украиной

Европа и США будут продолжать вооружать Украину против России даже без создания нового военного альянса. Так «Газете.Ru» посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Вашингтон совместно с европейскими государствами планируют создать новый военный блок, в котором Киеву готовится ведущая роль.

Источник: Reuters

«Европа не прекращала усилий по вооружению Украины против России, а США, которые отказались от бесплатного вооружения Киева, продолжают поставлять оружие за деньги. Вашингтон также не отказался от предоставления разведывательной информации, и Starlink продолжают работать для ВСУ. Мы это прекрасно понимаем, как и то, что это долгосрочная поддержка», — сказал дипломат.

По его мнению, для того, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, США и Европе не обязательно создавать какие-то новые альянсы, но они могут это сделать в качестве альтернативы принятия Киева в НАТО.

«Трудно говорить, действительно ли есть планы по созданию отдельного альянса с главенствующей ролью Киева. Однако это может быть альтернатива вступлению в НАТО, так как туда украинцев точно пока принимать не собираются. Я думаю, что Сергей Лавров, говоря о новом военном альянсе, отражал скорее общую тенденцию. А тенденция такова, что большинство правящих западных элит продолжают рассматривать Киев в качестве антироссийского плацдарма», — заключил Долгов.

Выступая на пресс-конференции в Пекине по итогам визита в Китай, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Европа планируют создание нового военного блока, в котором Украине готовится ведущая роль.

Глава российского МИД добавил, что в США этот план активно продвигает Кит Келлог, который был одним из специальных представителей президента США по украинским делам. Президент Украины Владимир Зеленский подобные планы поддерживает.

